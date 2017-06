Polizeieinsatz an Oberschule Ein 29-Jähriger wurde verdächtigt, Straftaten angedroht zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

© Symbolfoto: dpa

Wie erst jetzt bekannt wurde, gab es am 11. Mai einen Einsatz der Polizei Chemnitz an der Leisniger Oberschule. Die Beamten wurden alarmiert, weil der Schule eine Nachricht vorlag, „aus der sich nach polizeilicher Einschätzung der Verdacht einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ergab“, informierte Polizeisprecher Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion (PD) Chemnitz. Acht Beamte des Polizeireviers in Döbeln waren vor Ort gewesen.

Urheber der Nachricht war ein 29-Jähriger. „Bei ihm handelte es sich nach unserem Kenntnisstand nicht um einen ausgebildeten Lehrer“, ergänzt Rydzik. Der Mann ist von den Beamten in Waldheim festgenommen worden. Er musste mit auf die Dienststelle, ist jedoch laut Rydzik nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen noch am Abend des 11. Mai wieder entlassen worden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen und das Verfahren an die zuständige Staatsanwaltschaft in Chemnitz weitergereicht. Wie deren Sprecherin, Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart, mitteilte, sei die Akte am Donnerstag, 1. Juni, erst bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Auskünfte zum aktuellen Stand des Verfahrens seien erst in einem Monat möglich.

