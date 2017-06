Polizeieinsatz am Einkaufsmarkt Ein betrunkener Mann wurde in Großröhrsdorf beim Ladendiebstahl erwischt. Doch der Obdachlose hatte noch mehr auf dem Kerbholz.

Polizei und Rettungsdienst rückten am Mittwoch in Großröhrsdorf an. Nach einem Ladendiebstahl war die Situation vor einem Einkaufsmarkt eskaliert. © Foto: Rico Löb

Polizeieinsatz in Großröhrsdorf: Am Mittwoch hatte ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Bischofswerdaer Straße einen Mann beim Ladendiebstahl beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei der Kontrolle des stark alkoholisierten Obdachlosen stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen zwei offene Haftbefehle bestanden. Der Mann wehrte sich mit Händen und Füßen gegen seine Festnahme, woraufhin die Beamten Pfefferspray einsetzten. Ein Alkoholtest bei dem Deutschen ergab einen Wert von umgerechnet 3,36 Promille. Die Polizisten begleiteten den Tatverdächtigen zunächst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus und später in eine Justizvollzugsanstalt. Neben seiner Freiheitsstrafe warten auf den Mann nun Anzeigen wegen versuchten Ladendiebstahls sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (szo)

