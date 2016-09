Polizeieinsätze in Asylheimen

Kind schwer verletzt Bischofswerda. Am Sonntagabend sind zwei Streifen des Polizeireviers Bautzen nach Bischofswerda zur Asylbewerberunterkunft an der Belmsdorfer Straße ausgerückt. In der Einrichtung hatte sich ein neunjähriger Junge mit heißem Wasser verbrüht. Aufgewühlt von dem Geschehnis kam es zwischen anderen Bewohnern zu einem Tumult. Die Polizisten beruhigten die Männer und ermöglichten dem Rettungshubschrauber die Landung. Das schwer verletzte Kind wurde in ein Fachkrankenhaus geflogen.

Wer ist der Ehemann? Neukirch/Lausitz. Am Sonntagnachmittag gab es in der Neukircher Asylunterkunft am Lehrlingswohnheim einen Streit. Ein 29-Jähriger aus Afghanistan besuchte einen 23-jährigen Landsmann. Zwischen den beiden entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung. Auslöser war offenbar die Frage, wer der rechtmäßige Ehemann und Vater des Kindes einer 20-Jährigen sei, die jetzt mit dem 23-Jährigen in Neukirch lebt. Polizisten beruhigten die aufgebrachten Gemüter und nahmen Strafanzeigen zu den wechselseitig begangenen Körperverletzungen auf.

Weiterfahrt untersagt Burkau. Am Montagnachmittag hat eine Polizeistreife auf der A 4 am Burkauer Berg einen VW Golf mit Bautzener Kennzeichen kontrolliert. Wie sich herausstellte, hatte der 56-jährige Fahrer und Halter des Autos, ein in Chemnitz gemeldeter Asylbewerber russischer Nationalität, die erforderlichen Versicherungsbeiträge nicht beglichen. Dem Mann wurde die Weiterreise untersagt. Im VW saßen drei weitere Asylsuchende, darunter ein zehnjähriges Kind. Keiner der Erwachsenen verfügte offenbar über Bargeld, um eine Weiterreise per Bahn oder Bus bezahlen zu können. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Bautzen wurden die Personen im Kamenzer Asylbewerberheim untergebracht. Die zuständige Ausländerbehörde wird sich um den Fall kümmern.

Verbotene Symbole gesprüht Radeberg. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte ein übergroßes Hakenkreuz und eine verbotene rechte Parole auf den die Landstraße zwischen Wallroda und Radeberg gesprüht. Die Zeichen wurden etwa 700 Meter vor dem Ortseingang von Radeberg auf dem Asphalt entdeckt. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die verfassungsfeindlichen Schmierereien werden entfernt.

Nach Zechgelage in Polizeigewahrsam Kamenz. Ein Mitarbeiter des Asylbewerberheimes an der Macherstraße in Kamenz hat in der Nacht zu Dienstag die Polizei gerufen. In einem Zimmer feierten mehrere Männer lautstark. Als sie die Beamten zur Nachtruhe ermahnten, stand ein 42-Jähriger auf und versuchte, einen der Polizisten zu schlagen. Die Polizisten wehrten den Angriff ab und nahmen den volltrunkenen Tunesier in Gewahrsam. Im Zimmer des Mannes fanden sie zudem einige Gramm einer drogenähnlichen Substanz. Seinen Rausch schlief der Mann in einer Zelle aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gefährlicher Steinwurf Bautzen. Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich ein 18-Jähriger in Bautzen verantworten. Der junge Mann warf am Montagabend am Lauengraben einen Stein gegen einen fahrenden Opel. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen 2,36 Promille. Die Kriminalpolizei wird sich mit dem Fall befassen.

Tempo kontrolliert Bischofswerda. Am Montagvormittag hat die Polizei die Geschwindigkeit auf der Bautzener Straße in Bischofswerda in Richtung Markt kontrolliert. Die Messstelle befand sich im Tempo-20-Bereich. 221 Fahrzeuge passierten binnen zweieinhalb Stunden die Lichtschranke, 17 Autos fuhren schneller als erlaubt. In 16 Fällen kommen die betroffenen Fahrer mit einem Verwarngeld bis zu 35 Euro davon. Ein Pkw mit Nieskyer Kennzeichen wurde mit 49 km/h geblitzt. Laut Bußgeldkatalog hat das 100 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg zur Folge.

Scheiben zerschlagen Bischofswerda. Bei einem Pkw in Bischofswerda sind die beiden vorderen Seitenscheiben zerschlagen worden. Schaden: etwa 1000 Euro. Tatort war ein Parkplatz an der Belmsdorfer Straße. Ob aus dem auf Peugeot etwas fehlt, ist derzeit unbekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag.