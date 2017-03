Polizeichef verlässt Görlitz

Conny Stiehl, Noch-Präsident der Polizeidirektion Görlitz © pawel sosnowski/80studio.net

Conny Stiehl, Leiter der Polizeidirektion Görlitz, wechselt an die Spitze der Polizeidirektion Zwickau. Das meldet die Leipziger Volkszeitung (LVZ) in ihrer Sonnabend-Ausgabe. Als möglicher Termin wird der 1. Mai genannt. Demnach werde Reiner Seidlitz, bis jetzt Polizeichef in Zwickau, die Stelle eines Polizeiinspekteurs im Innenministerium übernehmen.

Den freien Posten in Görlitz bekomme Torsten Schultze, ehemals Stellvertreter von Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz und aktuell Leiter des Polizeiverwaltungsamtes. Der Führungswechsel ist laut LVZ Teil einer ganzen Reihe personeller Veränderungen im Polizeiapparat, die Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) derzeit plant.

Conny Stiehl, geboren 1957 in Zethau, leitet die Polizeidirektion Görlitz seit dem 1. April 2011. Der Erzgebirgler begann seine Laufbahn 1976 bei der Volkspolizei, arbeitete unter anderem im Volkspolizeikreisamt in Aue und nach 1990 in den Polizeidirektionen Aue und Zwickau. (SZ/mk)

