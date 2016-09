Polizeichef mahnt zur Besonnenheit Innenminister Ulbig hat zwei neue Polizeipräsidenten in ihr Amt eingeführt – ein Festakt, der lange außer Mode war.

Horst Kretzschmar ist Dresdens neuer Polizeichef . © SZ

Öffentliche Feiern für neue Spitzen-Polizisten – das hat es lange nicht mehr gegeben. Doch am Dienstag haben Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) und Landespolizeipräsident Jürgen Georgie den Dresdner Polizeichef Horst Kretzschmar und den Chef der Bereitschaftspolizei Sachsen, Horst Schröder, offiziell in ihr neues Amt eingeführt. So frisch sind die Verwendungen für beide nicht. Der 56-jährige Kretschmar hat schon am 1. April seinen Dienst in Dresden angetreten. Weil er zuvor Präsident von Sachsens Bereitschaftspolizei war, rückte der 60-jährige Schröder bereits an jenem Tag nach. „Kommissarisch“. Offiziell ist die Personalie Schröder seit dem 17. August. Insofern lässt sich der Festakt im Landhaus aktuell nennen. Viel wichtiger sei jedoch – das sagte Kretzschmar – die öffentliche Wertschätzung, die mit diesem Akt demonstriert werde. Rund hundert hochrangige Vertreter der Politik, der Polizei und anderer Behörden nahmen teil.

Kretzschmar ist für die Arbeit von rund 2 200 Polizeibeamten und 250 Bediensteten verantwortlich, die in den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen und in Dresden für Sicherheit sorgen. Auch wenn sich die Kriminalität in Zahlen nicht erhöht habe, so habe sich das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nach dem Amoklauf und dem Terroranschlag in Bayern spürbar verschlechtert. Die Polizei versuche dem mit Präsenz zu begegnen, wie derzeit in der Neustadt.

„Die Bedrohung bleibt abstrakt“, sagte er mit Blick auf die Angst vor Terroranschlägen. Aufgabe der Polizei sei es, Szenarien durchzuspielen und Reaktionsmuster zu erarbeiten, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. „Die sächsische Polizei muss aber auch ein Ruhepol sein und darf sich nicht von medialen Aufregungen verunsichern lassen“, sagte er. Ziel sei Besonnenheit und die Konzentration auf das Wesentliche. Die Herausforderung sei, dass die personellen Ressourcen noch recht beschränkt seien und dieser Zustand noch drei Jahre anhält, ehe zusätzliche Stellen für eine Entlastung sorgten.

Horst Schröder ist Chef von sieben Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, Fachdiensten wie der Wasserschutzpolizei oder der Reiterstaffel. Auch die Fachschulen und die Rekrutierung neuer Polizisten zählen zu seinen Aufgaben. Der 60-Jährige sagte, neben den aktuellen Einsatzlagen werde es wichtiger, sich auch auf neue Gefährdungsszenarien vorzubereiten.

