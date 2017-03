Polizeicamp in den Sommerferien

Der Jugendfreizeitverein e.V. bietet in Zusammenarbeit mit dem Präsidium der Bereitschaftspolizei Sachsen Schülern von der 8. bis 12. Klasse sowie Fachschüler diese Berufsfelderkundungswoche vom 9. bis 14. Juli an. Die Jugendlichen erhalten dabei Einblicke in die Laufbahnausbildung. Sie werden mit der Technik und den Einsatzmitteln der Polizei vertraut gemacht, können sich dabei testen und erhalten Einblicke in die Anforderungen an den Beruf und in das Bewerbungsverfahren. (SZ)

Anmeldung/Infos unter 035208 4291 bei Herrn Besser von 7.30-9.30 Uhr, ab 20.30 Uhr unter 0174 9999541.

