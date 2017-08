Polizeibericht vom Wochenende

Stark alkoholisiert am Steuer Quitzdorf am See. Polizisten haben am Freitagvormittag in Horscha einen 52-Jährigen gestoppt, welcher mit seinem Audi TT die Nieskyer Straße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten sie einen starken Alkoholgeruch, welcher aus dem Auto strömte. Der daraufhin beim Fahrer durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. (szo)

E-Bike in Oybin entwendet Oybin. Kriminelle haben am Freitag, zwischen 17 und 19 Uhr, von einem Grundstück an der Hauptstraße in Oybin ein dort gesichert abgestelltes E-Bike „Coratec“ (Farbe Blau/Grau/Weiß) entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 3100 Euro. (szo)

Schwalbe in Neugersdorf verschwunden Neugersdorf. Unbekannte Täter haben am frühen Freitagabend in Neugersdorf ein saharabraunes Schwalbe-Kleinkraftrad entwendet. Das gestohlene Fahrzeug, Baujahr 1983, war in einer Grundstückseinfahrt auf der Karl-Liebknecht-Straße abgestellt und hat einen Wert von etwa 2000 Euro. (szo)

Autodiebe scheitern an einem Seat Leon Krauschwitz. Unbekannte haben in der Nach zum Freitag einen auf dem Kornblumenweg in Krauschwitz abgestellten Seat Leon aufgebrochen. Die Kriminellen manipulierten das Zündschloss, fuhren aber aus unbekannten Gründen nicht mit dem drei Jahre alten Auto weg. Dafür entwendeten sie eine Navigationskarte sowie eine Micro-SD im Gesamtwert von rund 150 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Garage in Görlitz-Weinhübel aufgebrochen Görlitz. In der Nacht zum Sonnabend sind Unbekannte in eine Garage auf der Zittauer Straße in Weinhübel eingedrungen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum des dort abgestellten Fiat Punto und entwendeten daraus ein Navigationsgerät, ein USB-Stick und die Zulassung im Gesamtwert von etwa 175 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 525 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Einbruch in Agrarbetrieb Zittau. Unbekannte sind zwischen Freitag- und Sonnabendnacht auf das Gelände der Agrargenossenschaft auf der Herwigsdorfer Straße in Zittau eingedrungen. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Werkstatt und entwendeten verschiedene Werkzeuge wie Winkelschleifer und Akkuschrauber im Gesamtwert von rund 500 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. (szo)