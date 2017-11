Polizeibericht vom Freitag

Särichen. Am Freitagmorgen ist auf der B115 bei Särichen ein Auto mit einem Wolf zusammengestoßen. Der Fahrer des Volkswagens konnte die Kollision mit dem Wildtier auf der unbeleuchteten Bundesstraße nicht verhindern. Der Wolf erlag seinen Verletzungen. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. (szo)

Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort und verunreinigte die Fahrbahn, was den Einsatz einer Fachfirma erforderlich machte. Ein gefahrloses Befahren der Bundesstraße für andere Verkehrsteilnehmer war erst ab 19.30 Uhr wieder möglich. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz sicherte Spuren, der Verkehrsdienst des Reviers führt die weiteren Ermittlungen zu der Unfallflucht, denn: Wer als Unfallbeteiligter eine Unfallstelle pflichtwidrig verlässt, ohne Angaben zu seiner Person, zu seinem Fahrzeug und der Art seiner Beteiligung am Unfallort zu ermöglichen, kann sich strafbar machen.

Niesky. Am Montagnachmittag ist es in der Zeit zwischen 16.30 und 17 Uhr auf der B 115 bei Niesky zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Unfallflucht gekommen, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Aus Richtung Sandschenke auf der B115 nach Niesky fahrend, kam ein Lastkraftwagen oder vergleichbar großes Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Unfall geschah etwa 600 Meter vor der Einmündung der Muskauer Straße. Dabei wurden das Bankett und ein Leitpfosten beschädigt.

Reichenbach. Zu einer Schlägerei ist es in der Nacht zum Dienstag auf der Fabrikstraße in Reichenbach gekommen. Zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche gaben an, von mehreren anderen jungen Männern verprügelt worden zu sein. Tatsächlich hatten die Jungen Verletzungen erlitten, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich die Täter und ihre Opfer kannten. Die Untersuchungen dauern an. (szo)

Garagen in Zittau und Olbersdorf aufgebrochen

Zittau/Olbersdorf. In den vergangenen zwei Wochen sind im Zittauer Ortsteil Pethau Unbekannte in eine Garage an der Blumenstraße eingebrochen. Die Tat fiel jedoch erst am Donnerstagmorgen auf. Aus dem Unterstand verschwand ein Pkw-Anhänger vom Typ HP 400 spurlos. Das Fahrzeug war auf das amtliche Kennzeichen ZI-LL 59 zugelassen. Mit dem Einachser transportierten die Täter auch ein Fahrrad, einige Spanngurte sowie Reinigungsmittel ab. Den Verlust bezifferte der Eigentümer in Summe mit etwa 900 Euro. Der Sachschaden an der Garage betrug rund 100 Euro.

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmittag sind Unbekannte in Olbersdorf in eine Garage am Rande der Neubaublöcke an der Straße Oberer Viebig eingebrochen. Hier stahlen sie ein gelb lackiertes Crossmotorrad der Marke CCM. Das Bike war auf das amtliche Kennzeichen ZI-CC 6 zugelassen. Auch ein Satz Sommerreifen mit Alufelgen sowie diverse Bekleidungsstücke verschwanden spurlos. Den Wert der Beute bezifferte der Eigentümer mit rund 3.800 Euro. An dem Garagentor entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auch zu diesen Fällen aufgenommen. Nach den gestohlenen Anhängern sowie dem Motorrad wird international gefahndet. (szo)