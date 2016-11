Polizeibericht verärgert die Helfer Deutsche Passanten schnappen in Neugersdorf ein Diebestrio aus Tschechien. Die Polizei schreibt den Erfolg erst einem Tschechen zu.

In dem weißen Taxi war das Diebestrio zum Beutezug nach Neugersdorf zum Spreequellcenter gefahren. Zeugen auf dem Parkplatz blockierten mit ihrem Auto und als persönliche Wache die Türen des Wagens, in dem die drei Verdächtigen saßen, um sie der Polizei zu übergeben. © Mario Holz

Mario Holz kann es kaum glauben: Der tschechische Taxifahrer soll der Held der Geschichte gewesen sein? „Das stimmt nicht, ich war ja dabei“, sagt der 33-Jährige bestimmt und widerspricht damit dem Polizeibericht vom vergangenen Freitag. Demnach hatte sich ein Diebestrio aus Tschechien am Donnerstag noch im eigenen Land ein Taxi bestellt, um dann auf Raubzug zu gehen – unter anderem im Neugersdorfer Spreequellcenter im Drogeriemarkt Rossmann.

Während einer der drei Tschechen im Taxi blieb, seien die 22-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann losgezogen. Der Ladendetektiv der Drogerie hatte das Pärchen beobachtet und verfolgt, wurde aber niedergeschlagen. Erst der Taxifahrer, der bemerkt hatte, wen er da chauffierte, habe dem Treiben ein Ende gemacht, indem er die drei Landsleute im Wagen ganz einfach einschloss, hieß es in der Polizeimeldung.

Was nach einer plausiblen Story klingt, ist für Mario Holz starker Tobak: „Ich war unmittelbar beteiligt, die drei haben vier Deutsche gemeinsam mit dem Ladendetektiv gestellt“, sagt er. Er selbst habe auf dem Weg über den Parkplatz bemerkt, wie sich zwei Männer streiten. „Ich wollte nur schnell Windeln für meine kleine Tochter holen, bin dann aber hingegangen, um den Streit zu schlichten“, erinnert er sich. Der 25-jährige Tscheche habe sich dennoch losreißen können, und sei mit der Frau ins Auto geflohen. „Die haben den Taxifahrer angeschrien, dass er losfahren soll“, sagt Holz. Doch der blieb vor Schreck starr und reichte den fünf deutschen Männern auf Aufforderung auch gleich den Autoschlüssel.

Da er offenbar nicht zu dem Trio gehörte, habe man den Fahrer aussteigen lassen und dann die Türen blockiert: „Auf der Fahrerseite des Taxis habe ich meinen Audi geparkt, auf der anderen Seite haben wir uns davorgestellt, damit die Diebe nicht rauskönnen“, sagt der Leutersdorfer. So habe man sie auch der Polizei übergeben.

Die Polizei waren in dem Fall die Beamten der Bundespolizei in Ebersbach, die aufgrund ihrer lokalen Nähe schneller vor Ort sein konnten. Auf SZ-Anfrage bestätigte ein Beamter, dass sie das tschechische Taxi mit den drei Insassen tatsächlich so vorgefunden hatten, wie es Mario Holz beschrieben hat. Die Aufnahme der Fakten – und somit eine weitere Recherche der Geschehnisse – sei aber Sache der Kollegen von der Landespolizei gewesen, die den Fall und die ertappten Ladendiebe auch übernommen haben. „Wir hatten den Eindruck, dass der Taxifahrer nicht zum Diebestrio gehört, welche Rolle er gespielt hat, können wir aber nicht sagen“, erklärte der Beamte. Allerdings, so betont er, fand er die Darstellung seiner Kollegen der Landespolizei keineswegs falsch.

Mario Holz bringt das in Rage: „Soll hier was geschönt werden?“, vermutet er bereits auf Facebook. Natürlich nicht – entgegnet die Landespolizei. Sie bezeichnet die Darstellung des Zeugen auch ebenfalls als „nicht falsch“. Gleiches gelte aber genauso für den Polizeibericht. Man habe aus den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen die Öffentlichkeit „nüchtern und sachlich“ informieren wollen. Allerdings räumt Martyna Fleischmann von der Pressestelle der Polizeidirektion ein: „Konkret waren uns zu dem Zeitpunkt einige Details nicht bekannt.“

So dramatisch wie der Leutersdorfer Zeuge sehe man die Sache bei der Polizei aber dann doch nicht: Denn, ob nun Deutsche oder ein Tscheche die Diebe gestellt haben, fällt „nach unserem Dafürhalten im Ergebnis nicht ins Gewicht“. Sicher sei aber, dass den couragiert handelnden Bürgern Dank gebühre. „Nichts anderes hat die Polizei mit ihrem Beitrag zum Ausdruck bringen wollen“, betont Frau Fleischmann.

Und was ist mit dem Diebestrio? Dass der Mann, der im Taxi gewartet hat, recht schnell wieder auf freiem Fuß war, bestätigte die Polizei bereits vergangenen Freitag. Die anderen beiden Tatverdächtigen seien nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ebenfalls wieder freigelassen worden, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz auf Nachfrage. Gegen sie laufen jetzt aber Ermittlungen. Beleuchtet werden soll dabei auch, ob sie andere derartige Taten verübt haben.

