Polizeibericht

Mit 108 km/h innerorts geblitzt

Hoyerswerda. Rasant sind am Freitagnachmittag zwei Autofahrer ins Wochenende gestartet. Als sie die B 97/Dresdener Straße in der Ortslage Bröthen/Michalken befuhren, überwachte eine Polizeistreife die Einhaltung der erlaubten 50 km/h und ertappte beide. Das Messgerät zeigte bei einem 42-jährigen Skoda-Fahrer 108 km/h an, was für den Lenker laut Polizei zwei Punkte, zwei Monate Fahrverbot und eine Geldbuße von 280 Euro bedeutet. Ein 41-Jähriger war mit seinem Volvo und 74 km/h auch zu schnell. Er muss sich auf einen Punkt und 80 Euro Bußgeld einstellen.

Für sieben Wochen hinter Gittern

Hoyerswerda. Am Sonntagvormittag klickten für einen 24-Jährigen die Handschellen. Der Mann konnte laut Polizei eine knapp 500 Euro hohe Geldstrafe nicht zahlen und wurde deswegen per Haftbefehl gesucht. Beamte des örtlichen Reviers nahmen ihn an der Thomas-Müntzer-Straße fest. Da er den Geldbetrag weiterhin schuldig blieb, brachten die Polizisten den Mann in ein Gefängnis. Dort wird er in den nächsten sieben Wochen seine Strafe absitzen.

Alter Gasthof niedergebrannt

Welzow. Vermutlich durch Brandstiftung ist der denkmalgeschützte ehemalige Gasthof „Rathsburg“ völlig zerstört worden. In dem seit Jahren leerstehenden Gebäude sei in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, berichtete die Polizei. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Vormittag. „Nach den ersten Ermittlungen gehen wir von Brandstiftung aus“, sagte eine Polizeisprecherin. In Welzow gebe es seit Wochen eine Serie von Bränden in unbewohnten Gebäuden oder Schuppen. (red/US)

