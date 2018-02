Polizeibericht

Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt

Zeißig. Unbekannte Täter begaben sich am Samstag zwischen 13.15 Uhr und 22.36 auf das umzäunte Grundstück einer Werkstatt an der Bautzener Straße und drangen gewaltsam in diese und zwei angrenzende Schuppen ein. Zahlreiches Diebesgut wie Poliermaschinen, Nasssauger und elektrische Werkzeugmaschinen wurden laut Polizei zur Abholung bereitgestellt. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden von etwa 2 000 Euro. Zur Spurensicherung wurde ein Kriminaltechniker eingesetzt.

Anhänger samt Bauschutt gestohlen

Burghammer. In der Nacht zu Freitag wurde ein Pkw-Anhänger der Marke Heinemann (silber, Kennzeichen ST-QH 428) gestohlen. Der Anhänger des 52-jährigen Geschädigten stand vor dem Grundstück und war mit Bauschutt beladen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Nach dem Anhänger wird gefahndet. (red/US)

