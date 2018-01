Polizeibericht

Hoyerswerda. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in der Nacht zu Mittwoch an der Becherstraße. Demnach parkte dort ein dunkler VW Golf quer zur Fahrbahn. Als der Fahrer am Nachmittag zu seinem Auto kam, stellte er Beschädigungen seitlich vorn links am Kotflügel und Stoßfänger fest. Der Schaden liegt bei rund 1 300 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Hoyerswerda

( 03571 4560) oder jede andere Dienststelle entgegen.

Elektrofahrrad entwendet

Hoyerswerda. Unbekannte entwendeten im Verlauf des Freitags ein mehrfach gesichertes Elektrofahrrad, das der Eigentümer vor dem Globus-Markt abgestellt hatte. Das schwarze 28er-E-Bike der Marke Prophete hat einen Wert von rund 1 150 Euro.

