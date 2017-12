Polizeibericht

Papiersammelcontainer abgebrannt

Lauta. Am frühen Freitagmorgen brannte an der Mittelstraße ein kleiner Container. Dessen gesammelter Papierinhalt ging in Flammen auf. Die freiwillige Feuerwehr war mit rund zehn Kameraden im Einsatz. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Wer für die mögliche Sachbeschädigung verantwortlich ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Ohne Führerschein unterwegs

Wittichenau. Ein 50-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochnachmittag von der Polizei in der Straße Am Bahnhof kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, so dass ihm die Polizisten die Weiterfahrt untersagten. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Pensionsgast bestohlen

Hoyerswerda. Am Samstagabend entdeckte ein Gast einer Pension an der Spremberger Straße, dass während seiner Abwesenheit in sein Zimmer eingebrochen wurde. Bisher Unbekannte drangen über das angekippte Fenster in die Räume ein und entwendeten das Mobiltelefon und persönliche Dokumente im Wert von 400 Euro.

