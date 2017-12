Polizeibericht

Alkohol und Widerstand

Lohsa. Auf der Ratzener Straße führte eine Streife am Freitag, dem 8. Dezember, gegen 19 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Ein 61-jähriger VW-Golf-Fahrer wollte entkommen: Er flüchtete zu Fuß, konnte aber gestellt werden. Ein Alkoholtest erbrachte 0,92 Promille. Durch körperliche Gegenwehr versuchte er, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, was ihm misslang. Die Polizei ermittelt. (MG/red//JJ)

Unfall mit hohem Schaden

Lauta. Am Sonnabend (9. Dezember / 13.10 Uhr) war ein Hyundai-Fahrer (65) auf der Senftenberger Straße gen Lauta Dorf unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Gewalt über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Hyundai stieß gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Zaun. Gesamtschaden: ca. 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mg/red/JJ)

Fahrrad-Zusammenstoß

Hoyerswerda. Am Sonnabend, dem 9. Dezember, ereignete sich um 11.10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Beide waren in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg in der Albert-Einstein-Straße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden. Während der 73-Jährige unverletzt blieb, erlitt der 50-Jährige leichte Verletzungen und wurde anschließend ärztlich behandelt. Augenscheinlich entstand kein Schaden an den Fahrrädern. (mg/red/JJ)

