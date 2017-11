Polizeibericht

Ungebetene Hausgäste am Abend

Torno. Am Samstagabend wurde in ein Eigenheim an der Weinbergstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im Eingangsbereich des Gebäudes und durchsuchten das Innere des Hauses. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurden die Unbekannten bei der Tatausführung gestört und flüchteten ohne Beute. Ein Kriminaltechniker sicherte die Spuren am Tatort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 350 Euro.

Sechsjährige nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Hoyerswerda. Leicht verletzt wurde ein sechsjähriges Mädchen bei einem Unfall an der Kreuzung Bautzener Allee / Erich-Weinert-Straße am Samstagvormittag. Eine 58-jährige Autofahrerin bog bei Grün nach rechts in die Erich-Weinert-Straße ein, übersah das auf dem Radweg fahrende Kind und seine Mutter und stieß mit dem Mädchen zusammen. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.

Sieben Unfälle im Hoyerswerdaer Land

Görlitz. 34 Verkehrsunfälle meldete die Polizeidirektion Görlitz gestern (Stand 5 Uhr) für die zurückliegenden 24 Stunden im Direktionsbereich.Insgesamt kamen sieben Personen zu Schaden. In Hoyerswerda und der Umgebung gab es sieben Unfälle, wobei eine Person verletzt wurde.

