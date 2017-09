Polizeibericht

Schwerer Unfall mit fünf Verletzten

Rund 24 000 Euro Schaden und fünf Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Freitagabend in Prohlis. Eine 19-Jährige befuhr mit einem Ford Fiesta von der Fritz-Meinhardt-Straße kommend den Zubringer zur Autobahnauffahrt Dresden Prohlis. Beim Überholen kollidierte sie in einer Linkskurve mit einem Mercedes aus dem Gegenverkehr. Dabei zogen sich die 43 Jahre alte Mercedesfahrerin und die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Der 40-jährige Beifahrer, der 27 Jahre alte Insasse und eine 27-jährige Insassin im Ford wurden schwer verletzt. Sie mussten zur Behandlung in Krankenhäuser. (SZ/jv)

Radfahrer beklaut Seniorin

Ein unbekannter Radfahrer hat am Samstagmorgen einer älteren Dame deren Handtasche geklaut. Nach Polizeiangaben näherte sich der Dieb der 84 Jahre alten Frau, entriss ihr im Vorbeifahren die Tasche und flüchtete. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. In der Tasche befanden sich eine Monatskarte der Verkehrsbetriebe, der Personalausweis der Frau und etwa 25 Euro Bargeld. (SZ/jv)

