Polizeibericht

Nebelmaschine aus Lagerhalle gestohlen

Hoyerswerda. Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Lagerhalle im Industriegelände an der Straße E bekannt. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und eine Mischkonsole und eine Nebelmaschine entwendet. Die Höhe des Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2 100 Euro. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor. Ein Kriminaltechniker war vor Ort und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei wird sich weiter mit dem Fall beschäftigen.

Angebranntes Essen führt zum Rettungseinsatz

Hoyerswerda. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am frühen Freitagnachmittag in die Tereschkowastraße gerufen. Hier drang Rauch aus einer Wohnung, sodass ein Wohnungsbrand vermutet wurde. Glücklicherweise bestätigte sich das nicht. Der 50-jährige Mieter der Wohnung hatte die Absicht, Essen zu erwärmen und war eingeschlafen. Das Essen brannte an und entwickelte so reichlich Rauch. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. (red/US)

