Polizeibericht

Pizza ruiniert und Boten beleidigt

Hoyerswerda. Am Donnerstagabend ist bei einer Pizza-Lieferung ein Kunde unflätig geworden. Der 54-Jährige hatte laut Polizei sein Abendessen bestellt und wurde von einem 36-jährigen Boten im Bereich des Bahnhofsvorplatzes beliefert. Als der Mitarbeiter der Firma eintraf, beleidigte ihn der Kunde und trat gegen die Transportbox, in der sich die Ware befand. Die Pizza wurde dabei beschädigt. Auf den Hinweis, die Pizza zu bezahlen, reagierte der Mann nicht und blieb die 15 Euro schuldig. Später erschien der Tatverdächtige in der Filiale und pöbelte dort herum. Die Firma erstattete Anzeigen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Die Polizei ermittelt.

Heiße Herdplatte sorgt für Wohnungsbrand

Hoyerswerda. Am Donnerstagabend sind Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Reichsbahnstraße gerufen worden. In der Küche einer 30-Jährigen hatte sich ein Holzbrett auf einer heißen Herdplatte entzündet. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Hoyerswerda waren mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen vor Ort und löschten den Brand. Der ebenfalls angerückte Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. Die Mieterin verbrachte die Nacht außerhalb ihrer Wohnung. Die Kriminalpolizei sowie ein Brandursachenermittler führen die weiteren Ermittlungen.

Munitionsfund am Bärwalder See

Uhyst. Bei Schachtarbeiten am Bärwalder See haben Bauarbeiter am Donnerstagnachmittag laut Polizei eine Granate aufgefunden. Diese war etwa 35 Zentimeter lang und hatte einen Durchmesser von circa sieben Zentimetern. Wachpolizisten sicherten den Fundort bis zum Eintreffen der Spezialkräfte. Ein Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes beräumte später das Geschoss fachgerecht. (red/US)

zur Startseite