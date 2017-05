Polizeibericht

Tankstelle an der B 97 von Dieben heimgesucht

Hoyerswerda. Neun Gasflaschen waren offenbar das Objekt der Begierde von unbekannten Dieben. Sie brachen dazu in der Nacht zum Freitag eine Aufbewahrungsbox auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bundesstraße 97 in Hoyerswerda auf. Der Wert der Flaschen wird mit ca. 270 Euro angegeben. An der Box entstand Schaden in Höhe von etwa 30 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ergreifung der Täter aufgenommen. (pol/rgr)

Nach Hundebiss zur ärztlichen Behandlung

Hoyerswerda. Ein freilaufender Hund sorgte am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr im Bereich der Schöpsdorfer Straße im WK VIII für Aufsehen. Ein 30-jähriger Mann wollte sich um das Tier kümmern, wurde aber von diesem gebissen. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Hund war nach der Attacke verschwunden, die Suche nach ihm blieb erfolglos. (pol/rgr)

Am Unfallschwerpunkt hat es wieder gekracht

Bergen/Neuwiese. Eine 21-jährige Mazda-Fahrerin war am Samstag kurz vor 15 Uhr mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neuwiese und Bergen unterwegs. Beim Überqueren der S 234 kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Hoyerswerda kommenden und vorfahrtsberechtigten Mitsubishis. Dabei wurde ein 9-jähriges Kind im Mazda leicht verletzt. Der Sachschaden an den Autos wurde auf ca. 8 000 Euro geschätzt. (pol/rgr)

