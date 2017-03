Polizeibericht

62-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

S 94. Bei dem am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Staatsstraße 94 schwer verletzten Motorradfahrer (TAGEBLATT berichtete am Samstag) handelt es sich um einen 62-jährigen Mann. Er war mit seiner Honda in Richtung Hoyerswerda unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte eine Böschung hinunter. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, zirka 4 000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Bauzäune und Werkzeuge verschwinden

Hoyerswerda/Weißkollm. In zwei Baustellen wurde in den vergangenen Tagen eingebrochen. Von der Baustelle der künftigen Oberschule in Hoyerswerda entwendeten unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag 13 Bauzaunfelder im Wert von insgesamt rund 800 Euro. In Weißkollm verschwanden in der Nacht zu Freitag Werkzeuge und Baumaschinen aus einem Wohnhaus-Rohbau an der Straße Auf dem Gut. Gestohlen wurden unter anderem ein Bosch-Akkubohrschrauber und eine Bosch-Bohrmaschine im Wert von rund 750 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 1 000 Euro.

