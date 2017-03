Polizeibericht

Einbrecher suchen Gartenlauben heim

Hoyerswerda. In einer Kleingartenanlage an der Spremberger Chaussee trieben laut Polizei bisher unbekannte Diebe ihr Unwesen. Im Zeitraum der letzten vier Wochen drangen sie gewaltsam in zwei Gartenlauben ein. Hier entwendeten sie unter anderem ein Kinderfahrrad, ein Notstromaggregat, Werkzeuge und diverse Gartengeräte im Gesamtwert von etwa 1 500 Euro. Der Sachschaden wurde mit 420 Euro beziffert.

Alkohol am Steuer

gehört sich nicht

Lauta/Königswartha. Am Samstag hat die Polizei im Revierbereich Hoyerswerda zwei alkoholisierte Kraftfahrer erwischt. Auf der Hauptstraße in Königswartha wurde gegen 12.20 Uhr der 40-jährige Fahrer eines VW Golfs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem Alkoholgeruch festgestellt wurde, erfolgte der Test mittels Alkomat. Dieser ergab einen Wert von 0,9 Promille. Zehn Stunden später hielten Beamte in Lauta auf der Straße der Freundschaft im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw Mazda an. Es konnte in der Atemluft des 30-jährigen Fahrers Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (red/US)

zur Startseite