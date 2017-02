Polizeibericht

Flachbildfernseher aus Wohnung entwendet

Bernsdorf. Einen Flachbildfernseher haben unbekannte Einbrecher am Freitagnachmittag aus einer Wohnung am Fritz-Kube-Ring mitgehen lassen. Der Revierkriminaldienst Hoyerswerda ermittelt.

Sachschaden nach Kollision mit Baum

Wittichenau. Sachschaden in Höhe von 3 000 Euro entstand am Samstagabend bei einem Unfall auf der Staatsstraße 95 zwischen Oßling und Wittichenau. Ein 24-Jähriger war mit mit seinem Opel in Richtung Wittichenau unterwegs, kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Glücklicherweise verletzte er sich dabei nicht.

Drei Blechschäden in Hoyerswerda

Region. Insgesamt 28 Verkehrsunfälle meldete die Polizeidirektion Görlitz gestern (Stand 5 Uhr) für die zurückliegenden 24 Stunden. Eine Person wurde verletzt. In Hoyerswerda und der Umgebung gab es drei Blechschäden.

zur Startseite