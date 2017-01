Polizeibericht

78-Jähriger nach Kollision mit Baum leicht verletzt

Hoyerswerda. Leicht verletzt wurde ein 78-Jähriger am Freitagnachmittag bei einem Unfall am Waldesruhweg im Ortsteil Schwarzkollm. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Er hatte nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über seinen Mitsubishi verloren, kam nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der Senior kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 6 000 Euro.

Fahrrad aus Keller entwendet

Hoyerswerda. Ein Fahrrad wurde im Laufe der vergangenen Wochen aus einem Keller eines Hauses an der Hufelandstraße entwendet. Das drei Jahre alte, blau-schwarze Mountainbike der Marke „Scott“ hat einen Wert von rund 830 Euro. Ungeklärt ist bisher, wie die unbekannten Täter in den Keller gelangt waren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

