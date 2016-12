Polizeibericht

Verdacht auf Brandstiftung in Prohliser Wohnhaus

Zum zweiten Mal in nur einem Monat hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Finsterwalder Straße in Prohlis gebrannt. Kurz nach Mitternacht hat sich am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache im Keller Rauch ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt, ob es sich um Brandstiftung handelt. (SZ/sr)

Diebe holen 1 000 Euro aus Parkautomaten

Große Beute haben Diebe am Terrassenufer gemacht. Dort brachen sie von Samstag auf Sonntag zwei Parkautomaten auf, plünderten die Geldkassetten und kamen so zu rund 1 000 Euro. (SZ/sr)

Feuerwehr wird zur Semperoper gerufen

Schreck zur Mittagsstunde: In der Semperoper löste am Samstag die automatische Brandmeldeanlage aus. Mehrere Feuerwehren eilten daraufhin in die Altstadt. Schließlich stellten die Kameraden fest, dass es nur ein Fehlalarm war. (SZ/sr)

