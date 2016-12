Polizeibericht

Unter Drogen und mit Waffen unterwegs

Lauta. Mit einer geladenen Schreckschusspistole und einem Schlagstock im Auto ist ein Mann durch Lauta gefahren. Der 31-Jährige geriet am Freitagnachmittag in der Friedrich-Engels-Straße in eine Verkehrskontrolle. Neben einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz hat der Mann nun auch noch Ärger wegen des Fahrens unter Drogen-Einfluss. Ein Schnelltest hatte auf den Konsum synthetischer Drogen angeschlagen.

Zweimal Unfallflucht: Zeugen gesucht

Hoyerswerda. Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Parkplatz-Remplern. Am Freitag wurde ein auf dem Netto-Parkplatz an der Wittichenauer Kreuzung parkender Ford Kuga an der rechten Seite im Bereich des hinteren Kotflügels und der Heckstoßstange beschädigt. Schaden: mindestens 1 000 Euro. Am gleichen Nachmittag verursachten Unbekannte auf dem Kaufland-Parkplatz Schäden an Heckklappe und -stoßstange eines VW Caddy. Schaden: etwa 2 000 Euro. Von den Verursachern fehlt in beiden Fällen jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich an das Revier Hoyerswerda (Salomon-Gottlieb-Frenzel-Straße 1, 03571 4650) oder jede andere Dienststelle zu wenden.

