Polizeibericht

Einbrecher schlägt Bewohner mit Flasche

Schreck in der Nacht: Ein 47-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen einen Einbrecher in seiner Wohnung an der Hoyerswerdaer Straße in der Neustadt überrascht. Als der Täter ins Treppenhaus flüchtete, folgte ihm der Bewohner. Der Einbrecher schlug den Mann mit einer Flasche nieder und entkam. Die Polizei konnte einen 27-Jährigen Marokkaner stellen und vorläufig festnehmen. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, der Mann befindet sich nun im Gefängnis. (SZ/sr)

Elbepark-Dieb verliert Beute

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend versucht, im Mediamarkt im Elbepark zu stehlen. Unter seiner Jacke versteckte er diverse Waren und passierte anschließend den Kassenbereich. Am Ausgang wurde er dann von einem Ladendetektiv angesprochen. Der Täter schlug sofort zu und wollte flüchten. Bei der folgenden Rangelei fiel das Diebesgut aus der Jacke. Er entkam ohne Beute. Der Detektiv wurde leicht verletzt. Bei dem Mann handelt es sich vermutlich um einen Osteuropäer, berichtet die Polizei. (SZ/sr)

