Polizeibericht

Unbekannte erbeuten 2 200 Euro bei Teilauto

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag hatten es Unbekannte auch auf das Büro der Firma Mobility Center in der Schützengasse abgesehen. Die betreibt die Teilauto-Stationen in Dresden. In den Räumen fanden die ungebetenen Gäste zwei Geldkassetten mit 2 200 Euro, die sie an sich nahmen. Am aufgehebelten Fenster entstand ein Schaden von 1 000 Euro. (SZ/acs)

Einbrecher klauen Technik aus Bäckerei

Am Freitagmorgen haben Unbekannte einen Bäcker an der Nürnberger Straße bestohlen. Kurz nachdem der zur Frühschicht kam, drangen sie gegen 3 Uhr unbemerkt durch ein offenes Fenster in die Räume ein und durchsuchten das Büro. Ein Tablet und ein Handy der Marke Samsung sowie Bargeld nahmen sie mit. Gegen halb vier wurde der Diebstahl bemerkt. Der Schaden liegt bei 2 800 Euro. (SZ/acs)

Kabeldiebe plündern Baustelle der Gartenstadt

Reichlich Beute haben Diebe in Striesen gemacht. Auf der Baustelle zum Projekt „Gartenstadt“ an der Mansfelder Straße nahmen sie mehrere Elektrokabel unterschiedlicher Länge mit. Ob diese bereits montiert waren und von den Wänden geschnitten wurden, konnte die Polizei nicht mitteilen. Die Tat ereignete sich bereits in der vergangenen Woche. Zwischen Donnerstag Nachmittag und Freitag früh müssen die Täter zugeschlagen haben. (SZ/acs)

