Polizeiaufgebot zeigt Wirkung Bei den Kontrollen rund um den Bautzener Kornmarkt wurden bisher zehn Straftaten aufgedeckt.

Es wird regelmäßig auf dem Kornmarkt kontrolliert. © Uwe Soeder

Auf dem Bautzener Kornmarkt ist wieder Ruhe eingezogen. Allerdings gehört dazu gegenwärtig auch ein großes Polizeiaufgebot. Nach den gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Rechten und jungen Asylbewerbern in der Nacht zum 15. September hatte die Polizei große Teile der Innenstadt um den Kornmarkt zum Kontrollbereich erklärt. Polizisten des Reviers, des operativen Abwehrzentrums, der Bereitschaftspolizei und der Polizeidirektion Görlitz sind seitdem jeden Abend und jede Nacht in Größenordnungen im Stadtgebiet unterwegs. „Die sichtbare Präsenz und die verstärkten Kontrollen zeigen Wirkung“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup.

Die vorläufige Bilanz: Bisher haben die Beamten im Kontrollbereich rund 950 Personen kontrolliert. In rund 100 Fällen, in denen es Verdachtsmomente gab, wurden Personen durchsucht. In 80 Fällen durchsuchten die Beamten auch Taschen und Rucksäcke. Das zählbare Ergebnis: zehn aufgedeckte Straftaten und zehn Verstöße gegen das Waffengesetz.

Aufgrund der Kontrollen lassen sich potenzielle Krawallmacher in der Bautzener Innenstadt nicht mehr sehen. Das trägt dazu bei, dass wieder Ruhe herrscht. Der Kontrollbereich wird vorerst noch bis zum 4. Oktober eingerichtet bleiben. Danach wird entschieden, wie weiter verfahren wird. Schnellstmöglich sollen in Bautzen auch Wachpolizisten eingesetzt werden, die dann dauerhaft unterwegs sind. (SZ/ju)

