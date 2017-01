Polizei zieht sich aus Nikopol zurück Jahrelang betrieb das Riesaer Revier ein Büro im Neubaublock. Damit ist jetzt Schluss – und das ärgert einige Anwohner.

Zwar weist ein Schild noch den Parkplatz für Einsatzfahrzeuge aus, der Polizeiposten hat die Nikopoler Straße jedoch bereits verlassen. © Antje Steglich

Die Polizei hat ihren Standort in der Nikopoler Straße aufgegeben. Ein weißer Zettel an der Tür im Erdgeschoss des Neubaublocks verweist jetzt auf die Sprechstunde im Zeithainer Rathaus und auf die Telefonnummer des Riesaer Reviers – die braunen Flecken daneben zeigen, was einige von davon halten. Doch nicht nur die Eingangstür scheint mit Dreck oder Schlimmerem beworfen worden zu sein, auch das Schild, das den Parkplatz für Einsatzfahrzeuge ausweist, hat augenscheinlich einen Treffer abbekommen.

Es steht schief und einsam auf der matschigen Wiese vor dem Sechsgeschosser. Aber gebraucht wird es dort eh nicht mehr. – „Eigentlich finde ich das nicht gut. Oft gesehen habe ich die nicht, aber man war schon beruhigter“, sagt ein Anwohner, der nur wenige Eingänge vom einstigen Polizeiposten entfernt wohnt und gestern Mittag gerade auf dem Weg zur Spätschicht ist. Seit mehr als fünf Jahren wohnt er in dem Neubaugebiet und kennt dessen schlechten Ruf. In seinem Haus sei es jedoch ruhig, von Einbrüchen oder ausufernden Streitigkeiten habe er jedenfalls noch nichts gehört. Auch gebe es nicht permanent Polizei-Einsätze in der Nachbarschaft. Trotzdem fände er es gut, wenn die Polizei mehr Präsenz in so einem großen Wohngebiet zeigt. Das sähen auch seine direkten Nachbarn – viele Familien und Rentner – ganz ähnlich.

Straftaten verhindern würde die alleinige Präsenz aber auch nicht, sagt dagegen eine andere Passantin. Sie kommt gerade vom Einkauf im benachbarten Gewerbegebiet, und ihr ist es ziemlich egal, wo künftig die Sprechstunde der Polizei stattfindet. Sie selbst hat die bisher nicht genutzt und werde auch in Zukunft im Notfall direkt die 110 wählen. – Ähnlich ticken wohl auch viele der anderen Bewohner des Neubaugebietes. Im gesamten Jahr 2015 zählte die Polizei in ihrem Zeithainer Posten an den insgesamt 50 Sprechtagen nämlich lediglich 40 Besucher. Viermal wurde die Sprechanlage genutzt, die einen direkten Draht zum Riesaer Revier herstellt. Weil es aber gerade Anfang 2016 viele Bürgerbeschwerden und ein insgesamt eher angespanntes Sicherheitsgefühl in der Gemeinde gab, erhöhte die Polizei zunächst sogar die Zahl der Sprechtage – zog allerdings bereits testweise ins Kellergeschoss vom Rathaus ein. Die Besucher wurden allerdings nicht mehr: An 32 Sprechtagen wurden lediglich 26 Bürger gezählt, so Polizeisprecher Markos Laske. Trotzdem will man die Sprechstunde im Rathaus fortführen, dafür nun aber den Polizeiposten in der Nikopoler Straße nach etwa 20 Jahren endgültig aufgeben. Eine Sprechanlage zum Riesaer Revier wird es an der Hauptstraße nicht mehr geben, „die alte wurde so gut wie nie genutzt“, erklärt Markos Laske.

Allerdings hoffen sowohl Polizei als auch Gemeindeverwaltung durch den Umzug auf eine bessere Zusammenarbeit und gemeinsame, schnelle Lösungen für kleinere Probleme. „Vor allem zwischen dem Ordnungsamt und der Polizei“, sagt Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). „Aber wir kommen damit auch so mit der gesamten Verwaltung und den Beamten häufiger ins Gespräch, um uns allgemein auszutauschen.“ Wirkliche Brennpunkte gibt es seines Erachtens derzeit nicht in der Gemeinde. Trotzdem will die Polizei weiterhin Präsenz zeigen – zum Beispiel im Gewerbegebiet, an der Grundschule sowie an den Asylunterkünften.

Die Bürgersprechstunde der Polizei findet dienstags von 14 bis 18 Uhr im Kellergeschoss des Zeithainer Rathauses statt. Telefonisch ist die Polizei zudem über das Revier in Riesa unter 03525 710279 zu erreichen. In Notfällen gilt die Notrufnummer 110.

