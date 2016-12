Polizei zieht Kleinbus aus dem Verkehr

Autodiebe stehlen Mazda und Ford Görlitz. Am Mittwoch haben Unbekannte in Königshufen einen Mazda 2 gestohlen. Der etwa ein Jahr alte Wagen mit dem Kennzeichen GR-SH 678 befand sich an der Antonstraße. Den Zeitwert des Autos bezifferte der Eigentümer auf 25.000 Euro. Außerdem verschwand am Mittwoch in Görlitz ein Ford Galaxy. Der etwa ein Jahr alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen GR-JS 127 befand sich an der Christoph-Lüder-Straße. Den Zeitwert des Pkws bezifferte der Eigentümer auf 41.000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt in beiden Fällen. Nach den Fahrzeugen wird gefahndet.

Unbekannte stehlen Werkzeuge Zittau. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind in Zittau Unbekannte auf ein Firmengelände an der Südstraße eingedrungen. Die Täter stahlen aus einem Firmenfahrzeug mehrere Werkzeuge und Kleinmaschinen. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf 1.000 Euro. Am Fahrzeug entstand 200 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Schnefall verursacht Unfälle Landkreis Görlitz. Aufgrund von Schnee- und Eisglätte sind in den Landkreisen Bautzen und Görlitz ab dem frühen Mittwochnachmittag bis zum späten Abend eine Vielzahl von Verkehrsunfällen passiert. Lkw und Sattelzugmaschinen blieben an Anhöhen und Bergen liegen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Der Winterdienst der Landkreise war im Dauereinsatz. Die Polizeidirektion registrierte, mit Stand am Donnerstagmorgen um 5:00 Uhr, in den vergangenen 24 Stunden 130 Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich. Das sind in etwa mehr als doppelt so viele wie an normalen Werktagen. Bei den Unfällen blieb es überwiegend bei Sachschäden, dennoch wurden 17 Personen verletzt. Allein 93 der Unfälle registrierte die Polizei am Mittwoch in der Zeit von 15 Uhr bis 21 Uhr. Wer sein Fahrzeug immer noch nicht auf Winterreifen umgerüstet hat, sollte dies spätestens jetzt dringend nachholen. Auch mit einer dem Wetter angepassten Bereifung empfiehlt es sich, bei derartigen Wetterlagen möglichst langsam und vorsichtig zu fahren. Unnötige Autofahrten sollten sogar ganz vermieden werden. Auf der B 6 zwischen Görlitz und Löbau ist am Mittwochnachmittag ein Renault Clio von der Straße abgekommen. Offenbar erkannte der 81-jährige Fahrer auf Grund des starken Schneefalls den Straßenverlauf nicht mehr, so dass er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab kam. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Verletzt wurde niemand. Zu erheblichen Behinderungen kam es auch auf der B 115 zwischen Rietschen und Weißkeißel. Insbesondere war die Umleitungstrecke an der Brückenbaustelle, welche auf dem Radweg eingerichtet ist, davon betroffen. So blieben mehrere Sattelauflieger an den leichten Steigungen liegen und behinderten den Verkehr. Zudem kamen technische Probleme mit den Baustellenampeln in diesem Bereich dazu. Beamte der Landes- und der Bundespolizei regelten mit der Hand den Verkehr und veranlassten eine großräumige Umfahrung des betroffenen Bereichs. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rietschen halfen den Polizisten und leuchteten den betroffenen Bereich aus. Nach knapp sieben Stunden rollte schließlich der Verkehr wieder. Personen- oder Sachschäden waren nicht zu verzeichnen.

Audifahrer stößt mit Reh zusammen Graustein / Schleife. Ein Wildunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der L 87 zwischen Graustein und Schleife ereignet. Der 61-jährige Fahrer eines Audis war auf der Straße unterwegs, als plötzlich eine Gruppe von mehreren Rehen die Fahrbahn querte. Eins der Tiere sprang gegen die Fahrertür des Autos und flog über die Motorhaube. Das Reh verendete noch an Ort und Stelle. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Kripo ermittelt gegen Einbrecher Ebersbach-Neugersdorf. In der Nacht zu Mittwoch sind in Ebersbach Unbekannte in ein Schulgebäude an der Sachsenstraße eingebrochen. Die Täter durchwühlten mehrere Räume des Gebäudes. Den Schaden schätze der Eigentümer auf 3.000 Euro. Ob etwas geklaut wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Unfallflucht ist aufgeklärt Görlitz. Die Polizei hat die mutmaßliche Unfallfahrerin, die eine 72-jährige Fußgängerin schwer verletzt haben soll und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernte, ausfindig gemacht. Es handelt sich dabei um eine 74-jährige Deutsche. Der Unfall passierte am 19. November an der Scultetusstraße. Die Beamten stellten den Führerschein der Tatverdächtigen sicher. Sie wird sich wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

Polizei zieht Lafetten-Anhänger aus dem Verkehr Dresden / Görlitz. Am Mittwochnachmittag hat die Polizei auf der A 4 in Richtung Görlitz eine Streife der Autobahnpolizei einen VW mit Laffetten Anhänger kontrolliert. Die Beamten zogen den Kleinbus am Parkplatz am Wacheberg raus. Dort stellten die Polizisten fest, dass die Bremsanlage an dem Starrdeichselanhänger ohne Funktion war. Die Streife untersagte dem 36-Jährigen die Weiterfahrt und zeigte den Halter und den Fahrer des Anhängers an. Die Bußgeldstelle wird sich damit befassen.