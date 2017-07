Polizei zählt sechs geplatzte Lkw-Reifen

Ein Hauch von Tour de France in der Oberlausitz Schleife - Gablenz - Krauschwitz - B 115 - Kodersdorf - Königshainer Berge - Görlitz.Am Sonntag werden Radsportfreunde in der Oberlausitz auf ihre Kosten kommen. Der Kurs des Straßenradrennens von Cottbus nach Görlitz und zurück wird zum 56. Mal durch den Landkreis Görlitz führen. Erwartet werden etwa 80 Radsportler. Die Polizeidirektionen Süd (Brandenburg) und Görlitz werden das Radrennen gemeinsam eskortieren. Von Cottbus kommend wird das Peloton am Vormittag durch Schleife, Gablenz und Krauschwitz zur B115 fahren. Von dort wird die Rennstrecke über die Bundesstraße an Niesky vorbei bis nach Kodersdorf führen und dann in Richtung der Königshainer Berge einschwenken. Bei Görlitz wird gewendet und dieselbe Route am Nachmittag für die Rückfahrt genutzt. Die Polizei bittet darum, die Zeichen und Weisungen der Beamten unbedingt zu beachten, um die Radsportler nicht zu gefährden. Kurzzeitige Straßensperrungen werden unvermeidbar sein, doch die eingesetzten Polizisten werden bemüht sein, diese so kurz wie nötig andauern zu lassen.

Sechs geplatzte Lkw-Reifen Görlitz/Kodersdorf/Dresden. In den zurückliegenden 24 Stunden sind der Autobahnpolizei sechs Fälle bekannt geworden, bei denen auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz Reifen an Sattelzügen während der Fahrt geplatzt waren. Häufige Ursache dafür sind einerseits die enormen Beanspruchungen, denen die Pneus täglich unterliegen, aber auf der anderen Seite leider auch immer wieder der Umstand, dass die Gummis - womöglich auch aus Kostengründen - über die eigentliche Belastungsgrenze hinaus beansprucht werden. Verantwortlich dafür sind zumeist die Speditionen, die Halter oder Leasingnehmer der betreffenden Lkw sind. Für andere Reisende stellen Reifenstücke auf der Fahrbahn eine große Gefahr dar. Bei Kollisionen mit zerrissenen Reifenstücken entsteht an den betroffenen Fahrzeugen im günstigsten Fall „nur“ Sachschaden. Bei Kodersdorf ist am Donnerstagmorgen einer 38-Jährigen genau das passiert. Sie war mit ihrem Suzuki über Reifenteile gefahren, die in der Dämmerung schwer zu erkennen waren und auf der Fahrbahn lagen. An ihrem Auto entstand durch die Kollision Schaden von mindestens 1000 Euro. Doch durch den Schreck des Zusammenstoßes besteht auch die Gefahr, dass Autofahrer durch plötzliche Lenk- oder Bremsmanöver die Kontrolle über die Wagen verlieren. Ebenso gefährlich ist es, wenn Lkw-Fahrer nach der Havarie versuchen, im fließenden Verkehr die Reifenteile von der Fahrbahn zu holen. Dabei können schwerwiegende Unfälle geschehen. Die Verkehrspolizeiinspektion Bautzen kontrolliert auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs. Die erfahrenen Beamten begutachten dabei auch den Zustand der Reifen. Sollten diese abgefahren oder defekt sein, droht den Fernfahrern ein Bußgeld sowie eine Zwangspause, bis die Pneus gewechselt wurden.

Zeugen zu einer tätlichen Auseinandersetzung gesucht Görlitz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen in der Görlitzer Innenstadt, über die die Polizei bereits berichtet hat. Am Wilhelmsplatz und später am Marienplatz waren am Sonnabendabend, den 1. Juli 2017, mehrere Männer handgreiflich geworden. Auch Flaschen wurden geworfen. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der unbekannten Tatverdächtigen. Die Ermittler suchen deshalb Zeugen, die die Auseinandersetzungen beobachtet haben oder die handelnden Personen kennen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz auch telefonisch unter der Rufnummer 03581 6500 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auf dem Wilhelmsplatz entwickelte sich damals zwischen mehreren Deutschen, Polen und Asylsuchenden gegen 20.30 Uhr eine zuerst verbale Auseinandersetzung, in Folge dessen ein unbekannter junger Mann mit einer leeren Bierflasche warf. Diese traf einen 23-Jährigen am Kopf, worauf der Verursacher davon lief. Bei Eintreffen der Polizei wollte niemand etwas gesehen haben. Die Beamten erteilten den Anwesenden einen Platzverweis, dem diese nachkamen. Gegen 22:45 Uhr wurden die Uniformierten zum Marienplatz gerufen. Die Gruppe der zuvor gemeinsam Trinkenden war vom Wilhelmsplatz dorthin gezogen. Erneut entwickelte sich zwischen Grüppchen von Männern unterschiedlicher Nationalitäten eine verbale Auseinandersetzung. Ein Unbekannter soll einem 24-Jährigen mit einem Gürtel ins Gesicht geschlagen haben. Der Tatverdächtige flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Der leicht verletzte junge Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt. Auch hier erteilten die Beamten den Anwesenden einen Platzverweis. Im Nachhinein wurde bekannt, dass am Marienplatz auch parkende Autos durch Flaschenwürfe beschädigt worden waren.

Ohne Fahrerlaubnis gefahren Görlitz.Mittwochmorgen hat eine Streife des Polizeireviers Görlitz an der Bergstraße einem 52-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle des VW-Fahrers war aufgefallen, dass ihm die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Eine Strafanzeige zu der „Schwarzfahrt“ wird auf den Ertappten zukommen.

Einbrecher lassen Autoschlüssel zurück Görlitz. In der Nacht zum Donnerstag sind in Görlitz Unbekannte in eine Firma am Gewerbering eingebrochen. Der Inhaber hatte eine Meldung seiner Alarmanlage auf sein Mobiltelefon erhalten und umgehend die Polizei informiert. Als die Streifen des örtlichen Reviers nach wenigen Minuten am Tatort eingetroffen waren, fehlte von den Einbrechern jede Spur. Sie hatten offenbar einen Tresor geöffnet und aus diesem mindestens einen Fahrzeugschlüssel entnommen. Den Zündschlüssel des Audis fanden Polizisten später bei der Absuche des Tatortes. Ein Fährtenhund folgte der Spur der Unbekannten über einen Kilometer bis zu einem Bahnübergang. Hier hatte vermutlich das Fluchtfahrzeug der Täter gestanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht. In welcher Höhe Sachschaden entstanden ist und ob die Diebe etwas gestohlen haben, wird der Firmeninhaber noch genauer prüfen.

Gemeinsame Kontrolle des Schwerlastverkehrs Ebersbach-Neugersdorf. Tschechische und sächsische Verkehrspolizisten haben am Mittwochvormittag auf der S148 bei Ebersbach-Neugersdorf gemeinsam den Schwerlastverkehr kontrolliert. Ziel des grenzüberschreitenden Einsatzes war auch, die Fremdsprachenkenntnisse der Beamten und die Anwendung der geltenden Regelungen gemeinsam zu schulen. Binnen drei Stunden überprüften die Verkehrspolizisten auf der Ortsumfahrung mehrere Lkw, doch nur in drei Fällen gab es etwas zu beanstanden. Die Polizei wird die grenzüberschreitenden Einsätze mit der tschechischen Polizei auf beiden Seiten in den kommenden Monaten fortführen.

Audi aus Tiefgarage gestohlen Zittau. Unbekannte haben in der Zeit vom 16. Juni bis Donnerstagabend einen grauen Audi A3 gestohlen. Das zwei Jahre alte Fahrzeug parkte in einer Tiefgarage an der Christian-Keimann-Straße. Der Pkw hatte das amtliche Kennzeichen: ZI-AS 291. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Auto wird international gefahndet.

In zwei Garagen eingebrochen Ebersbach-Neugersdorf. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in zwei Garagen an der Gartenstraße in Ebersbach eingebrochen. Die Diebe hatten es auf je einen Komplettsatz Sommer- und Winterräder im Wert von insgesamt rund 1800 Euro abgesehen. Eine hinzu gerufene Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland nahm den Sachverhalt auf und konnte Spuren an den Garagentoren sichern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Betrunkener an der Weiterfahrt gehindert Zittau. Aufmerksame Bürger haben am Mittwochabend in Zittau einen offensichtlich volltrunkenen Mann an der Weiterfahrt gehindert. Ort des Geschehens war ein Tankstellenareal an der Theodor-Körner-Allee. Als eine alarmierte Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland dort ankam, befand sich der 48-Jährige im Verkaufsraum. Sein Seat stand an einer der Zapfsäulen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von umgerechnet 2,78 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Deutschen. Außerdem begleiteten sie ihn zur Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall der Trunkenheitsfahrt befassen. Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg bei den aufmerksamen Bürgern.

Mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet Bad Muskau. Ein unbekannter Ford-Fahrer hat sich am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw im polnischen Leknica einer Verkehrskontrolle der polnischen Polizei entzogen. Der in Polen zugelassene Wagen überquerte mit hoher Geschwindigkeit die Grenzbrücke nach Bad Muskau. Eine Streife der Bundespolizei versuchte, den Ford zu stoppen. Dieser Kontrolle entzog sich der Fahrer ebenso und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über den Gehweg auf die Görlitzer Straße in Richtung Krauschwitz. Schließlich blieb der Wagen mit einem Reifenschaden liegen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die Streife stellte das Auto sicher. Die weiteren Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der polnischen Polizei geführt.