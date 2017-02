Polizei wird zur Asylbewerberunterkunft gerufen

In Auto eingebrochen In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Gablenz vergeblich versucht, einen Audi A 4 zu stehlen. Die Unbekannten waren auf einem Grundstück an der Dorfstraße in den Wagen eingebrochen. Der Versuch, den Motor zu starten, misslang. Den Sachschaden an seinem Wagen bezifferte der Eigentümer mit etwa 500 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher stehlen fünfstelligen Geldbetrag Zwischen Freitag- und Montagabend sind in Bertsdorf Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Oberen Dorfstraße eingedrungen. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Täter durchsuchten die Räume. Im Wohnzimmer wurden sie schließlich fündig: Aus einem Schrank entwendeten sie eine Geldkassette. Nach Angaben des Eigentümers befand sich darin ein fünfstelliger Bargeldbetrag. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.

Faschingsverein bestohlen Zwischen Sonntagnacht und Montagmorgen sind in Kittlitz Unbekannte in ein Vereinsgebäude eingedrungen. Die Täter entwendeten ein Mischpult sowie Lautsprecherboxen. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1.600 Euro.

Auf Betriebsgelände eingedrungen Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen sind in Rothenburg Unbekannte auf ein Betriebsgelände an der Friedensstraße eingedrungen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Täter beschädigten den Grundstückszaun. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt.