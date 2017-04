Polizei will Hinweise zu bösem Mann Ein Unbekannter soll am Sonnabend in Kamenz ein Kind angegriffen haben. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Im Wohngebiet unterhalb des Hutberges sucht die Polizei Zeugen zu einem angezeigten Vorfall vom Sonnabend. Ein neunjähriger Junge, der gegen 15 Uhr vom Spielen kam, hatte seinen Eltern berichtet, soeben von einem Mann angesprochen worden zu sein. Er habe dem Mann folgen sollen, und als er sich weigerte, sei er geschlagen worden. Zuvor hatte der Junge mit zwei Freunden auf der Wiese oberhalb des Bönischstiftes Fußball gespielt. Diese seien aber Eis essen gegangen.

Die Polizei hat noch am Sonnabend Befragungen in der Nachbarschaft durchgeführt, die bislang zu keinen Erkenntnissen führten. Die Ermittlungen in alle Richtungen werden vom Polizeirevier Kamenz mit Nachdruck fortgesetzt. Bürger, die um die Tatzeit etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, sollten sich bitte unter Telefon 03578/3520 melden, heißt es. (szo)

