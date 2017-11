Polizei widerspricht Einbruchsgerüchten In Röderau sollen Unbekannte wiederholt versucht haben, in Häuser einzubrechen. Das wird dementiert.

© Symbolfoto: André Braun

In Röderau treiben Einbrecher ihr Unwesen, das behaupten zumindest gleich mehrere Anwohner im sozialen Netzwerk Facebook. Dort ist von Einbruchsversuchen unter anderem auf der Gartenstraße sowie Einbrüche in Gartenlauben in den vergangenen zweieinhalb Wochen die Rede. Das kann die Polizei allerdings nicht bestätigen. „In diesem Zeitraum ist nichts angezeigt worden“, sagt Sprecherin Jana Ulbricht.

Allerdings habe es in den Tagen zuvor zwei Anzeigen gegeben. So wurde Ende Oktober eine Garage auf dem Gelände des örtlichen Sportvereins aufgebrochen und daraus Werkzeug gestohlen. Zum anderen wurden in einer Röderauer Gartenanlage zwischen 23. und 25. Oktober fünf Gartenlauben aufgebrochen. Sollte es darüber hinaus tatsächlich Einbrüche oder Einbruchsversuche gegeben haben, sollten diese auch angezeigt werden, rät Jana Ulbricht. (SZ/ste)

