Polizei weitet Suche nach vermisster Freibergerin aus Seit dem 12. August wird ein 14-jähriges Mädchen vergeblich gesucht. Auch im Raum Löbau könnte die Vermisste sich aufhalten.

Julia Zielina (14) aus Freiberg wird bereits seit 12. August vermisst. Die Polizei weitet die Suche nach Ostsachsen aus. © Privat

Görlitz. Bereits seit 12. August fahndet die Polizei vergeblich nach der 14-jährige Julia Zielina. Der Teenager aus Freiberg verließ an jenem Samstagabend eine Wohnung in der Mönchstraße und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Obwohl die Polizeidirektionen Chemnitz und Görlitz zahlreiche Zeugen befragt und diverse Anlaufpunkte überprüft haben, fehlt von dem Mädchen jede Spur. Nicht ausgeschlossen ist, das die 1,65 Meter große, schwarzhaarige Julia Zielina sich im Raum Löbau oder Dresden aufhalten könnte. Die Kriminalpolizei Chemnitz weitet daher die Fahndung aus und sucht auch in diesen Regionen nach Zeugen, welche unter der Nummer 0371/3873445 Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten weitergegeben können. (szo)

Links zum Thema Aus dem Polizeibericht vom Freitag

zur Startseite