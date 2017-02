Polizei wartet auf Löbauer Gewässerprobe

Die Gründe für die Verschmutzung der Flösselaue an der Richard-Müller-Straße in Löbau sind noch immer nicht geklärt. Mehr als zwei Wochen, nachdem eine übelriechende Flüssigkeit in der Flösselaue entdeckt worden ist, wartet die Polizei noch auf die Analyseergebnisse einer Gewässerprobe. Das teilt Polizeisprecher Thomas Knaup mit. Ermittelt werde zum Verdacht eines Verstoßes gegen Umweltgesetze, so Knaup.

Am 5. Februar sind Polizei und Feuerwehr zum Ort des Geschehens an der Flösselaue gerufen worden. Eine Polizeistreife hat dabei einen schillernden Film auf der Wasseroberfläche erkennen können. Die entnommene Gewässerprobe soll nun Aufschluss darüber geben, um was für eine Substanz es sich gehandelt und woher sie möglicherweise gestammt hat. (SZ/ms)

