Polizei warnt vor verkehrsreichen Stunden

Diebstahl aus Wohnhaus Görlitz. In der Nacht zum Donnerstag sind in Görlitz Unbekannte in ein Wohnhaus an der Kränzelstraße eingedrungen. Die Täter brachen in das Mehrfamilienhaus ein und entwendeten ein Fahrrad sowie Musiktechnik. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 300 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

In Gartenlaube eingedrungen Schönau-Berzdorf. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag sind in Schönau-Berzdorf Unbekannte in eine Gartenlaube an der Straße An der BHG eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Flachbildfernseher, eine Kamera, ein Quad ohne Zulassung, einen Anhänger sowie ein Schiebeschild. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 1500 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zwei Verkehrsunfälle auf der B156 Weißwasser/Krauschwitz. Am Donnerstagabend war die B 156 zwischen Weißwasser und Krauschwitz offenbar glatt. Ein Opel prallte gegen 22.30 Uhr auf das Heck eines vor ihm bremsenden Kleintransporters. Dessen 53-jähriger Fahrer hatte wegen eines anderen Autos anhalten wollen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Auf dem Streckenabschnitt krachte es am frühen Morgen erneut. Eine Frau verlor nach einer Kurvendurchfahrt die Kontrolle über ihren Mitsubishi. Das Auto geriet gegen 3.45 Uhr ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf etwa 6000 Euro belief.