Polizei warnt vor privater Fahndung Im Internet kursieren Bilder eines Mannes, der als möglicher Einbrecher stigmatisiert wird. Der Fotograf macht sich strafbar.

Im sozialen Netzwerk Facebook sorgt derzeit eine Meldung für Unruhe, die hauptsächlich die Gemeinde Ostrau und die umliegenden Dörfer betreffen soll. Zu sehen sind drei Fotos, dazu steht geschrieben: „Dieser Mann ist gesehen und aufgenommen worden, wie er am hellerlichten Tag Höfe und Grundstücke einfach betritt und an Fenstern, Türen wackelt sowie derb zieht und drückt, ob sie offen oder verschlossen sind. Bitte haltet die Augen offen. Man kann davon ausgehen, dass er nicht alleine unterwegs ist.“ Derjenige, der die Bilder eingestellt hat, fordert die übrigen Internetnutzer dazu auf, den Beitrag weiter zu verbreiten, damit möglichst zahlreiche Menschen von den vermeintlichen Vorfällen Kenntnis erlangen.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Es wird suggeriert, dass der Mann einen Einbruch plant oder bereits begangen hat. Beim Ostrauer Ordnungsamt seien keine Hinweise auf eine Person beziehungsweise irgendwelche Vorfälle eingegangen, heißt es aus der Verwaltung. Auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers ist die Polizeidirektion Chemnitz auf diese Internet-Meldung aufmerksam geworden. „Von dem vorliegenden Fall hatten wir bislang keine Kenntnis. Es liegt keine offizielle Anzeige vor“, sagte die Erste Polizeihauptkommissarin Jana Kindt. Die Beamten würden der Sache nun nachgehen wollen.

Das Vorgehen der Internetnutzer heißt sie nicht gut. „Wer etwas sieht, was ihm verdächtig vorkommt, sollte immer zuerst die Polizei anrufen“, sagte sie. Das Verbreiten solcher Meldungen im Internet sei ein zweischneidiges Schwert. Es könne ja sein, dass die beobachtete Person in guter Absicht unterwegs ist und sich vielleicht nur in der Haustür geirrt hat oder Ähnliches. Wird ein Foto im Internet verbreitet, kann die Person rechtlich dagegen vorgehen. „Es sind die Tatbestände der Verleumdung beziehungsweise übler Nachrede erfüllt“, erklärte Jana Kindt.

Egal, ob gute Absicht oder nicht: Private Fahndungen in den sozialen Netzwerken oder anderweitig im Internet sind verboten. „Dabei werden Persönlichkeitsrechte verletzt“, begründete die Erste Polizeihauptkommissarin. (mit DA/je)

