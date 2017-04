Polizei warnt vor Osterverkehr Die Osterreisewelle in Richtung Polen rollt ab Mittwochmittag auf die Oberlausitz zu.

Stau zu Ostern © Rolf Ullmann

Görlitz. Die Osterfeiertage und die anstehenden Schulferien werden in den kommenden Tagen erfahrungsgemäß bundesweit zu vollen Autobahnen führen. Davon werde auch die Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz betroffen sein, warnte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre sei zu erwarten, dass die Osterreisewelle in Richtung Polen etwa ab Mittwochmittag auf die Oberlausitz zurollen wird.

Spätestens am Gründonnerstag und Karfreitag wird der Verkehr auf den rund 100 Autobahnkilometern zwischen Dresden und der Landesgrenze bei Görlitz dicht an dicht rollen. Aufgrund von Auffahrunfällen kann es zu Stockungen auf der vierspurigen Fernstraße kommen. Ab dem Mittag des Ostermontags wird mit dem Beginn der Rückreisewelle in Richtung Westen gerechnet. Die Autobahnpolizei hat sich auf die Situation eingestellt. Die Polizei rät den Reisenden, vor allem auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten. (SZ)

