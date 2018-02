Polizei warnt vor falschen Polizisten

© Symbolfoto: Fabian Schröder

Dresden. Betrüger haben am Dienstag in Dresden und Radebeul eine uralte Masche wiederbelebt, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Wie die – echte – Polizei am Dienstag mitteilt, meldete sich gegen Mittag ein Anrufer bei einem älteren Ehepaar in Pieschen und gab sich als Polizist aus. Es sei ein Rucksack mit Einbruchswerkzeug und einer Liste sichergestellt worden, auf welcher just der Name der Eheleute zu finden wäre. Eine ähnliche Geschichte tischten Betrüger auch potentiellen Opfern in Briesnitz, Langebrück und Radebeul auf. Hier teilte ein angeblicher Kriminalpolizist telefonisch mit, dass eine rumänische Einbrecherbande dingfest gemacht worden sei, die über eine Namensliste mit potentiellen Opfern verfüge.

Ziel dieser nicht gerade neuen Masche ist es, den Angerufenen Informationen zu deren finanzieller Situation zu entlocken. Damit sollen die Opfer dann derart verunsichert werden, dass sie Geld und Wertsachen einem vermeintlichen Polizisten zur freundlichen Aufbewahrung überlassen – und es meist nie wiedersehen. (mja)

