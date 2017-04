Polizei warnt vor falschen Polizisten Senioren sollen nach Anrufen um ihr Erspartes gebracht werden. Da ist Vorsicht geboten.

© dpa

Betrügerische Anrufer versuchen derzeit vermehrt, Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Ihre Masche ist es, sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte auszugeben. In keinem bisher der Polizei in der Oberlausitz bekannten Fälle kam es zu einer Geldübergabe. Trotzdem gibt es Grund zur Warnung.

Die Anrufer wählen zumeist allein lebende Menschen als Zielpersonen aus. So gaben sie in den Telefonaten beispielsweise an, dass eine Diebesbande festgenommen und dabei Schmuck oder Bargeld sichergestellt worden sei. Mann wolle jetzt in den Wohnungen der Angerufenen persönlich prüfen, ob die mutmaßlich sichergestellte Beute dort entwendet worden sei. Das ist natürlich eine Finte.!

Besonders auffällig ist, dass die Täter die Möglichkeiten der digitalen Telefonie für ihre Zwecke missbrauchen und Rufnummern manipulieren. So sahen Betroffene beispielsweise die Nummer eines örtlichen Polizeireviers oder gar die Rufnummer 110 im Display ihres Telefons, als die Täter anriefen. Das Ziel der Täter ist klar: Die oftmals vom Ausland aus Agierenden versuchen, die angerufenen Senioren zu überrumpeln und ihre Arglosigkeit auszunutzen. In weiteren Telefonaten versuchen sie dann, einen Termin abzusprechen, damit ein Komplize unter dem Vorwand, Polizist zu sein, Zutritt zu den Wohnungen erhält. Dabei durchsuchen der oder die Täter die Räume der Opfer nach Wertsachen sowie Bargeld oder lassen sich eine vorher vereinbarte Summe aushändigen.

Am 18. April nahm die Dresdener Polizei einen 37-Jährigen bei einer Geldübergabe zu einem Trickbetrug vorläufig fest. Zusammen mit derzeit unbekannten Komplizen hatte der Mann mindestens zwei Seniorinnen um mehrere 10 000 Euro erleichtert und versuchte es auch bei einer 74-jährigen Frau. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden erließ ein Richter zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt: „Bleiben Sie aufmerksam und misstrauisch, wenn Sie Anrufe von Fremden oder mutmaßlichen Polizisten erhalten.“ Das Beste sei, im Zweifel eine Vertrauensperson zurate zu ziehen und vor allem keinem Fremden Zutritt zur Wohnung zu gewähren. (SZ)

zur Startseite