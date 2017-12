Polizei warnt vor Fake-Shops im Netz Allein im Revier Meißen sind in den letzten zwei Wochen zehn Betrugsanzeigen eingegangen.

Meißen. Online-Shops haben durchaus Vorteile. Sie locken mit großen Produktpaletten und bequemen Bestellmöglichkeiten. Doch auch Betrüger sind hier aktiv, besonders im Vorweihnachtsgeschäft, warnt die Polizei am Freitag in einer Extrameldung.

Diese Online-Shops bieten in sogenannten Fake-Shops Waren zu deutlich günstigeren Preisen gegen Vorkasse an. Letztlich werden diese jedoch nicht geliefert. Zurück bleibt ein finanzieller Schaden. Dabei sind Fake-Shops auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Sie wirken seriös und lassen wenig Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen.

Allein im Bereich des Polizeireviers Meißen sind in den vergangenen zwei Wochen zehn Betrugsanzeigen zu einem Onlineshop eingegangen.

Die Polizei rät: Bevor Sie ein Produkt in den Warenkorb eines Online-Shops legen, sollten Sie den Preis mit denen anderer Anbieter vergleichen. Betrüger locken ihre Opfer mit unrealistisch niedrigen Preisen.

Polizeisprecher Marko Laske rät: Den Namen des Online-Shops in eine Suchmaschine eingeben, dadurch ist es möglich, negative Erfahrungen anderer Kunden herauszufinden. Wer unsicher ist, sollte vom Kauf eher Abstand nehmen. (SZ/per)

