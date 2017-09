Polizei vollstreckt Haftbefehle im Stadtgebiet

Vorfahrt missachtet Bad Muskau. Am Mittwochabend kam es in Bad Muskau zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die Schmelzstraße und bog nach links auf die Görlitzer Straße ab. Dabei missachtete sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten BMW (Fahrerin 30) und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro.

VW T 4 beschädigt Neusalza-Spremberg. In der Nacht zum Mittwoch haben im Neusalza-Spremberger Ortsteil Friedersdorf Unbekannte versucht, einen VW T 4 zu entwenden. Der 25 Jahre alte Transporter parkte an der Hauptstraße. Die Täter beschädigten den Wagen und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 550 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto abgebrannt Bertsdorf. Am Mittwochabend ist es in Bertsdorf zu einem Brand eines Autos gekommen. Die 49-jährige Fahrzeugführerin war mit ihrem Renault Mégane auf der Hauptstraße unterwegs, stellte plötzlich verbrannten Geruch in ihrem Wagen fest und hielt an. Als sie nachsah, fing der Pkw an zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Bertsdorf löschte die Flammen. Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt. Ein Unternehmen schleppte das Fahrzeug ab. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Schneefräse entwendet Neugersdorf. In Neugersdorf sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in einen Schuppen an der Straße der Jugend eingebrochen. Sie entwendeten daraus eine Schneefräse im Wert von rund 500 Euro. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Wochenendhaus eingebrochen Leutersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in Hetzwalde in ein Wochenendhaus am Neueibauer Weg eingebrochen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten daraus eine Stichsäge. Weiterhin stellten sie offenbar verschiedene Gegenstände zum Abtransport bereit. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Den genauen Stehlschaden konnte der Eigentümer noch nicht beziffern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zwei Gärten aufgebrochen Görlitz. In der Zeit zwischen Montagmittag und Mittwochnachmittag sind in Görlitz Unbekannte in zwei Gärten an der Zeppelinstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten mehrere Elektro- sowie Gartengeräte. Den Stehlschaden schätzten die Eigentümer auf rund 330 Euro. Es entstand Sachschaden in Summe von etwa 200 Euro.

Berauscht gefahren Nieder Seifersdorf. Streifenbeamten des Autobahnpolizeireviers Bautzen ist am Mittwochmittag ein Fahrzeugführer zwischen den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Weißenberg aufgefallen. In Höhe des Parkplatzes „Wacheberg“ zogen die Polizisten den 27-Jährigen Albaner heraus. Ein Drogenschnelltest verriet den Konsum von Kokain. Eine Durchsuchung des Pkw mithilfe eines Drogenspürhundes des Zolls förderte keine illegalen Substanzen zutage. Die Ordnungshüter begleiteten den Mann zur Blutentnahme, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Sollte die Auswertung des Blutes die Drogenfahrt bestätigen, drohen dem 27-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Zentralregister sowie ein Monat Fahrverbot.

In Kosmetikstudio eingedrungen – Zeugen gesucht Zittau. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Kosmetikstudio an der Schulstraße in Zittau. Ein Mann hatte am Dienstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, das Geschäft betreten, während die Inhaberin im angrenzenden Behandlungsraum war. Der Täter entwendete aus einem Schrank eine Geldbörse mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Die 45-jährige Inhaberin bemerkte die Tat und sah vor dem Laden einen Mann mit einem weißen Beutel davon gehen. Als sich die Frau lautstark bemerkbar machte, rannte der Unbekannte über die Brüderstraße in Richtung Johannisstraße davon. Die 45-Jährige nahm gemeinsam mit einer etwa 30 Jahre alten blonden Radfahrerin die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige konnte jedoch unerkannt fliehen. Die Geschäftsinhaberin beschrieb den Dieb als circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den beschriebenen Mann am Dienstagnachmittag an der Schulstraße in Zittau beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Zittau-Oberland (03583 620) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere die blonde Fahrradfahrerin, die gemeinsam mit der Geschädigten nach dem Täter suchte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.