Polizei verzichtet auf Zusatz-Kontrollen am Riesapark Ein abmontierter Grüner Pfeil sorgt weiter für Diskussionen. Die Polizei hält sich zurück.

Laut Augenzeugen biegt mancher am Riesapark nach wie vor bei Rot rechts ab. © Archiv/Sebastian Schultz

Offenbar hat noch nicht jeder Autofahrer gemerkt, dass der Grüne Pfeil am Riesapark abmoniert wurde: Laut Augenzeugen biegt mancher nach wie vor bei Rot rechts ab. Im Internet wird diskutiert, dass die Polizei bald „abzocken“ kommen dürfte. Das wird nicht passieren, stellt Riesas Revierleiter Herrmann Braunger klar. „Wir werden keine Extra-Kontrolle an der Kreuzung durchführen.“ Denn es sei rechtlich nicht möglich, solche Verstöße nur per Belehrung zu ahnden. Stattdessen wäre gleich die volle Strafe fällig: Bei Rotlichtverstößen droht Autofahrern ab einer Sekunde Rot ein Bußgeld von 200 Euro und ein Fahrverbot. „Wir können nicht in einem Fall Autofahrer nur ermahnen, im anderen Fall abkassieren: Vor dem Gesetz sind alle gleich“, sagt Braunger. Allerdings würden die Beamten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit solche Verstöße im Blick behalten. (SZ/csf)

