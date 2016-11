Polizei verstärkt Streife Ein Mann soll Kinder in Waldheim angesprochen und sich anschließend in einem Gebüsch versteckt haben. Die Eltern sind besorgt.

Einigen Eltern ist am Dienstag verstärkte Polizeipräsenz im Bereich der Grundschule, Bibliothek und rund um den Friedhof in Waldheim aufgefallen. Anlass ist ein Vorfall in der vergangenen Woche. Ein Mann soll mehrere Kinder angesprochen und sich dann im Gebüsch versteckt haben. Die Leiterin der Waldheimer Grundschule Angela Jurczyk verständigte daraufhin die Polizei. „Wir haben diesen Bereich durch verstärkte Streifentätigkeit im Blick“, sagte Andrzej Rydzik, Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge, auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Zu dem Mann, der die Kinder angesprochen haben soll, liegen noch keine Erkenntnisse vor. „Es ist auch noch kein Straftatverdacht ersichtlich“, so Rydzik. (DA/fk)

