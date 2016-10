Polizei vermutet Brandstiftung 57 Feuerwehrleute waren an der Alexanderstraße stundenlang im Einsatz. Dort entstanden 20 000 Euro Schaden.

Noch sind die Ermittlungen zum Brand einer Scheune an der Alexanderstraße in Döbeln nicht abgeschlossen. Aber eins scheint schon sicher: „Wir gehen von Brandstiftung aus“, teilt Jana Kindt, Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit. Es sei ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstanden.

Die Kameraden der Döbelner Feuerwehr waren am 10. September um 3.30 Uhr alarmiert worden. Als sie am Einsatzort eintrafen, loderten die Flammen aus der Scheune im ehemaligen Gut Möbius bereits meterhoch. Mehrere Stunden waren 57 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen, die Polizei und das DRK im Einsatz, bis das Feuer gelöscht war. Dabei gab es zwei Probleme: Die Pumpe des Limmritzer Fahrzeugs und die Wärmebildkamera der Döbelner Wehr sind seit mehreren Monaten kaputt und nicht einsetzbar.

Inzwischen hat die Stadt Döbeln offenbar gehandelt. „Es wurde ein spezialisiertes Fachunternehmen damit beauftragt, in das Fahrzeug der Limmritzer Feuerwehr eine in Deutschland genormte Pumpe einzubauen“, teilt Pressesprecher Thomas Mettcher auf DA-Anfrage mit. Die Firma werde in den nächsten Wochen auch die mit dem Pumpeneinbau verbundenen umfangreichen Umbauarbeiten an dem Fahrzeug vornehmen. Ursache für die lange Verzögerung sei, dass das Limmritzer Feuerwehrfahrzeug eins älteren Baujahres ist. In dem sei ein für den deutschen Markt untypisches Pumpenaggregat eingebaut. Eine notwendige Reparatur sei nicht möglich, da dieses Aggregat aus Japan stamme und Ersatzteile aufgrund des Alters der Anlage nicht mehr erhältlich seien. Das Fahrzeug der Feuerwehr Limmritz sei aber generell einsatzbereit. Die Wasserentnahme an der Alexanderstraße habe auch mit einem externen Gerät erfolgen können.

„Auch die Anschaffung der Wärmebildkamera für die Döbelner Wehr soll in den nächsten Wochen erfolgen“, so Mettcher. Dafür habe die Stadt geänderte Fördermodalitäten beachten müssen. „Derzeit stehen im Gebiet des Altkreises Döbeln zwei Wärmebildkameras zur Verfügung, die bei Bedarf genutzt werden können“, sagt der Pressesprecher. (DA)

