Polizei verhaftet mutmaßlichen Vergewaltiger

(Symbolfoto) © dpa

Dresden. Die Frau wollte nur ihren Job erledigen und wurde offenbar von ihrem Schützling zum Sex gezwungen: Wie die Polizei jetzt mitteilte, ging die 44-jährige deutsche Sozialarbeiterin bereits am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr dienstlich in die Wohnung eines 20-jährigen Syrers in der Friedrichstadt.

In der Wohnung verging sich der Mann laut Polizei gegen den Willen der Frau sexuell an ihr, bis hin zum vollendeten Geschlechtsakt.

Deshalb wird nun gegen den Mann wegen Vergewaltigung ermittelt. Nachdem das Opfer ihn angezeigt hatte, nahmen Polizisten diesen zunächst vorläufig fest. Später wurde der 20-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Mann sitzt nun im Gefängnis, wartet dort auf seine Anklage und einen Prozess. Wie lange sich der Syrer bereits in Dresden aufhält, ist noch unklar. (SZ/awe)

