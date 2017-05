Polizei verhaftet mutmaßliche Brandstifterin Die Brandserie im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 hat zuletzt ein Todesopfer gefordert. Jetzt wurde eine 69-jährige Hausbewohnerin verhaftet.

Im Keller des Hauses Albert-Schweitzer-Straße 23 hatte es am 1. März wieder gebrannt. Im verqualmten Treppenhaus hatte die Feuerwehr eine 85 Jahre alte Frau gefunden. Sie ist an den Komplikationen der Rauchgasvergiftung gestorben. © Archiv/Jens Hoyer

Nach über einem Jahr hat die Polizei jetzt offenbar die Brandserie im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 aufgeklärt. Zuletzt war dort am 1. März im Keller Feuer gelegt worden. Die Feuerwehr hatte damals eine 85 Jahre alte Mieterin gefunden, die im Treppenhaus zusammengebrochen war. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, ist die Frau am 22. April wegen der Komplikationen durch die Rauchgasvergiftung verstorben.

Am Donnerstag verhaftete die Polizei eine 69 Jahre alte Frau, die im dringenden Tatverdacht steht, die Feuer gelegt zu haben. Ihr wird unter anderem Brandstiftung mit Todesfolge zur Last gelegt. Wie Dagmar Riedel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz bestätigte, handelt es sich bei der Festgenommenen um eine Hausbewohnerin. Sie wurde der Haftrichterin vorgeführt und befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Mit Drehleiter gerettet

Im März vergangenen Jahres hatte die Serie von Brandstiftungen im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 begonnen. Damals waren Verschläge im Keller angezündet worden. Die Bewohner mussten mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt werden, viele verbrachten die Nacht im Krankenhaus. Mehrere Male wurde seitdem im Keller Feuer gelegt, einmal auch im Nachbarhaus, zu dem es eine Verbindungstür gibt.

Am 16. Oktober vergangenen Jahres brannte ein Flügel des Kellers komplett aus. Es entstanden rund 70 000 Euro Sachschaden unter anderem durch ein total verrußtes Treppenhaus. Die Wohnungen waren über Wochen nicht bewohnbar – die Mieter waren unter anderem in Hotels und Pensionen untergebracht. Bei diesem Feuer will eine 69 Jahre alte Hausbewohnerin im Keller einen Mann „südländischen Typs“ gesehen haben. Sie gab an, niedergeschlagen worden zu sein. Der Verdächtige wurde nie gefunden. Auch Drohbriefe gegen den Vermieter Pro Leipzig waren aufgetaucht. Einer im Oktober vergangenen Jahres, der andere steckte Anfang Februar an einem Briefkasten des Hauses. Er war in sehr schlechtem Deutsch und mit vielen Fehlern geschrieben.

Die Brandstiftungen waren auch deshalb sehr mysteriös, weil der Vermieter Pro Leipzig zuletzt das Schloss der Haustür gewechselt hatte und Unbefugte eigentlich keinen Zutritt mehr haben konnten. Trotzdem war danach noch zweimal gezündelt worden. Einmal brannten Abtreter im Treppenhaus. Am 1. März wurde wieder ein Kellerverschlag angezündet. Die 85-jährige Mieterin, die dabei zu Schaden kam, wollte ihre Wohnung im Erdgeschoss über das verqualmte Treppenhaus verlassen. Alle anderen Hausbewohner wurden von der Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet.

