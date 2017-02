Polizei verhaftet Fahrraddieb Ein Anwohner hat einen Mann beobachtet, der sich im Flur eines Mehrfamilienhauses an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Nun sitzt er im Gefängnis.

Polizeibeamte aus Riesa haben in der Nacht zum Mittwoch einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen. Am frühen Mittwochmorgen verschaffte sich der 35-Jährige Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Niederlagstraße. Anschließend machte er sich im Hausflur an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen.

Ein Hausbewohner wurde auf das Treiben aufmerksam und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete der Mann, konnte aber durch die Polizisten gestellt werden. Eine Überprüfung des 35-Jährigen ergab, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Daraufhin wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (SZ)

zur Startseite