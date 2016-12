Polizei verfolgt flüchtenden Dieb Eine Streife hat in Leutersdorf einen VW Golf kontrollieren wollen. Doch der Fahrer gab Gas.

Eine Streife des Einsatzzuges der Polizeidirektion hat in der Nacht zum Mittwoch in Leutersdorf einen VW Golf mit tschechischem Kennzeichen entdeckt. Aus dem Kofferraum ragte ein weißes Mountainbike. „Als die Streife den Wagen stoppen wollte, gab dessen Fahrer Gas“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Beamten folgen dem flüchtenden Pkw. In Seifhennersdorf querte der Volkswagen die Grenze und fuhr in Richtung Rumburk. Die Streife eilte dem Auto noch mehr als einen Kilometer in Tschechien nach, es entkam jedoch mit hohem Tempo in der Dunkelheit.

Aus dem Polizeibericht vom 14. Dezember zurück 1 von 10 weiter Gestohlene Autos gefunden Görlitz/Brusice. Die polnische Kriminalpolizei hat am Freitag vergangener Woche in der Ortschaft Prusice bei Breslau zwei in Görlitz gestohlene Autos sichergestellt. Dabei handelte es sich um einen blauen Mazda 2, der im Tagesverlauf des 30. November 2016 von der Antonstraße verschwand sowie einen schwarzen Seat Leon, der in der Nacht zum 6. September 2016 auf der Landeskronstraße entwendet worden ist. Der Erfolg gelang mit einem umfangreichen Ermittlungsverfahren der polnischen Kriminalpolizei gegen die grenzüberschreitende Kfz-Kriminalität. Die polnischen Ermittler durchsuchten eine Werkstatt und fanden dabei auch die beiden teilweise bereits zerlegten Autos. Sie nahmen einen 76-jährigen Tatverdächtigen und seinen 34-jährigen Sohn vorläufig fest. Die Ermittlungen der polnischen Behörden dauern an. Zwangspause für alkoholisierten Autofahrer Kodersdorf. Eine Streife der Bundespolizei hat in der Nacht zu Mittwoch an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf einen in Polen zugelassenen 5er BMW und dessen Fahrer kontrolliert. Bei dem 59-jährigen Mann war Alkoholgeruch in der Atemluft festzustellen. Eine Streife der Autobahnpolizei ließ den Mann pusten, das Testgerät zeigte einen Wert von umgerechnet 0,82 Promille an. Da der 59-Jährige damit gegen die 0,5-Promille-Grenze verstieß, untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Für die Trunkenheitsfahrt werden ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, und ein Monat Fahrverbot fällig. Diebstahl zweier Außenspiegel Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Seitenspiegelgläser eines VW auf der Fröbelstraße in Görlitz entwendet. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 280 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte beschädigen Miettoilette Hagenwerder. Unbekannte haben zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen am Hafen in Hagenwerder eine Miettoilette beschädigt. Die Täter zerstörten das WC offenbar mit Pyrotechnik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Polizei erwischt vier Schnellfahrer Niesky/Kodersdorf. Kurz bevor auf der B115 am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall geschehen ist, hat ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes auf der vielbefahrenen Strecke bei Ödernitz die Geschwindigkeit kontrolliert. An der Einmündung gilt ein Höchsttempo von Tempo 70. Binnen 45 Minuten fuhren vier Fahrzeuge deutlich schneller als erlaubt. Ein Sattelzug, der maximal 60 Stundenkilometer hätte fahren dürfen, rollte mit 83 durch die Lichtschranke. Auf den Fernfahrer kommen ein Bußgeld von 80 Euro und ein Punkt zu. Ein Opel mit Görlitzer Kennzeichen fuhr mit Tempo 103 durch die Lichtschranke. Für diese Überschreitung sieht der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog ein Bußgeld von 120 Euro und einen Punkt im Zentralregister vor. Aufgrund des nahen Verkehrsunfalls endete die Geschwindigkeitskontrolle vorzeitig. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit den Überschreitungen befassen und die Fahrzeughalter in den kommenden Wochen anschreiben. Polizei schnappt Unfallflüchtigen Boxberg. Ein Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgenin Boxberg passiert. Ein zunächst Unbekannter befuhr mit seinem Mitsubishi die Straße Am Kraftwerk. Trotz Überholverbot fuhr er an einem Moped vorbei und schnitt dieses beim Wiedereinscheren. Der 16-jährige Moped-Fahrer verlor in Folge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Beamte des Polizeireviers Weißwasser ermittelten einen 28-jährigen Deutschen als Fahrer des Mitsubishis. Er wird sich wegen der Unfallflucht zu verantworten haben. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro. Unfall nach Überholmanöver Schönau-Berzdorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, die am 30. November in Schönau-Berzdorf geschehen ist. In den Nachmittagsstunden waren ein VW Passat und ein Lkw zusammengestoßen. An einer Engstelle auf der Hauptstraße war der 32-jährige VW-Fahrer an einem wartenden Kleintransporter vorbei- und dabei auf die Spur des entgegenkommenden Lasters gefahren. Dessen 41-jähriger Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Volkswagen prallte danach gegen einen Zaun. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 16000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Streife fest, dass der 32-Jährige nicht nüchtern war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,72 Promille. Die Ermittler suchen Zeugen, die die Kollision gesehen haben. Insbesondere der Fahrer des blauen oder dunklen Kleintransporters, vermutlich ein Mercedes Sprinter, soll sich an die Polizei wenden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau-Oberland unter 03583620 entgegen. Auto aufgebrochen Eibau. Unbekannte haben am Dienstagabend in Eibau an der Teichstraße die Scheibe eines parkenden VW Touareg zerschlagen. Aus dem Inneren entwendeten die Täter einen Laptop, ein Ipad sowie ein Analysegerät. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 30000 Euro. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zwei Fahrzeuge gestohlen Dittelsdorf/Zittau. Autodiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Dittelsdorf und Zittau zugeschlagen. In Dittelsdorf stahlen sie einen 7er BMW. Das graue Auto mit dem Kennzeichen ZI-TC 267 parkte auf der Straße der Jugend. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des acht Jahre alten Wagens mit rund 30000 Euro. Auch in Zittau waren in derselben Nacht Autodiebe aktiv. Von der Friedensstraße verschwand am frühen Morgen ein grauer VW Caddy spurlos. Das Auto war auf die Kennzeichen GR-KL 430 zugelassen. Den Zeitwert des sieben Jahre alten Volkswagens bezifferte die Eigentümerin mit rund 6000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach den Autos wird gefahndet. Diebe plündern Gartenanlage Drausendorf. Unbekannte haben zwischen Sonnabend- und Dienstagvormittag bei Drausendorf sieben Gartenlauben an der Zittauer Straße aufgebrochen. Die Täter gingen wenig zimperlich vor, sie traten sogar Türen ein. Als Beute verschwanden Gartengeräte und diverse andere Kleinteile im Wert von etwa 400 Euro. Der Sachschaden ist etwa dreimal so hoch.

Wieder in Leutersdorf, stellten die Beamten fest, dass an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zwei Garagen aufgebrochen waren. Dort fehlten zwei Fahrräder und zwei Sätze Kompletträder im Wert von etwa 5000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen gemeinsam mit der tschechischen Polizei aufgenommen, das Kennzeichen an dem VW Golf ist der Polizei bekannt. (szo/tc)

